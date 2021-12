Salernitana, altri due calciatori positivi al Covid. Ora in totale sono sei, la nota

Cresce il numero di positivi al Covid in casa Salernitana. La società campana era stata costretta a saltare la gara contro l’Udinese prima della sosta proprio per questo motivo.

Oggi sono stati rilevati altri due casi, come riporta il comunicato del club: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, altri due calciatori sono risultati positivi al Covid-19. I calciatori risultati positivi sono quindi al momento sei”. Foto: Twitter Salernitana