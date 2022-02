Salernitana, affaticamento muscolare per Verdi. L’ex Toro è in dubbio per il Milan

Simone Verdi è a rischio per il Milan. Come riportato dalla Salernitana con un comunicato ufficiale, il trequartista ha svolto un svolto un lavoro atletico specifico a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno monitorate, ma è comunque in forte dubbio per la sfida contro i rossoneri.

FOTO: Sito Salernitana