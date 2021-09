Salernitana, 3000 euro di ammenda per la bottiglia lanciata a Zapata dai tifosi granata

Il Giudice Sportivo ha disposto un’ammenda di 3000 euro alla Salernitana per la bottiglietta lanciata dai tifosi granata in direzione di Duvan Zapata nel corso della partita tra i campani e l’Atalanta di ieri sera. Ecco la nota:

“Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere, al 30° del secondo tempo, lanciato all’indirizzo di un calciatore avversario una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Foto: Logo Salernitana