Sale la ‘febbre Ronaldo’ a Manchester: cori dei tifosi per il portoghese. Il video

È tutto pronto per il secondo debutto di Cristiano Ronaldo a Old Trafford con la maglia del Manchester United. In attesa di entrare allo stadio, i tifosi inglesi intanto intonano alcuni cori dedicati al fuoriclasse portoghese. Di seguito il video.

…” L’ambiance monte petit à petit à Manchester à quelques heures du comeback de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/Ufjue4t5FW — RMC Sport (@RMCsport) September 11, 2021

Foto: Instagram Ronaldo