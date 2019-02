Salah: “Voglio la Premier con il Liverpool, è il mio sogno. Pressione? La sentiamo, ma…”

Momo Salah, attaccante del Liverpool, è intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK in vista della prossima gara di campionato contro il Manchester United. Ecco le sue parole: “C’è molta pressione in questo momento perché vogliamo assolutamente vincere la Premier. Ora la sentiamo, questa pressione, mancano 12 partite e tutti ne parlano. Ma noi dovremo solo cercare di lasciarla fuori dal campo, concentrarci sull’obiettivo e giocare come abbiamo fatto negli ultimi mesi. È un sogno ad essere onesti. È uno dei miei sogni quando sono venuto a Liverpool: voglio vincere la Premier League. L’ho detto anche la scorsa stagione. Forse la gente diceva che era assurdo, ma era sempre nella mia testa il desiderio di venire qui e vincere la Premier League. L’ho detto la scorsa stagione, l’ho detto all’inizio di questa e adesso siamo davvero vicini. Spero che alla fine vinceremo il campionato. Sicuramente faremo del nostro meglio per vincerlo”, ha chiuso Salah.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool