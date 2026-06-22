Salah: “Vogliamo scrivere la storia del calcio egiziano”

22/06/2026 | 10:04:13

Al triplice fischio esulta l’Egitto in rimonta. La gioia di “Momo” Salah è incontenibile e nel post match ha commentato così: “È incredibile. Non so come esprimerlo a parole. È un grande traguardo per tutti i giocatori, per lo staff, quindi spero che possiamo continuare così come gruppo, e che possiamo scrivere la storia e qualificarci negli anni a venire sarà ricordato come uno dei più grandi successi nella storia del calcio egiziano. Dobbiamo goderci oggi, goderci domani, e poi concentrarci sulla prossima partita”.

Foto: Instagram Egitto