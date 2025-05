Salah: “Vincere la Premier era l’obiettivo principale. Promessa mantenuta”

10/05/2025 | 11:48:20

Momo Salah, attaccante del Liverpool, ha parlato a France Football soffermandosi sulla vittoria della Premier.

Queste le sue parole: “Era il mio obiettivo principale. È stata la prima volta nella mia carriera che ho messo il campionato sopra la Champions League. È stato così straziante non poter festeggiare con i nostri tifosi nel 2020, a causa della pandemia, che volevo assolutamente, insieme a tutta la squadra, offrire questo ai nostri tifosi e alla città. Nove mesi dopo, la promessa è stata mantenuta”.

Rapporto con Mané: “Sì, c’era tensione con Sadio. Attenzione, siamo stati professionali fino alla fine, non credo che abbia influito sulla squadra. È umano volere di più, lo capisco, è un concorrente. Fuori dal campo non eravamo molto vicini ma ci siamo sempre rispettati”.

Salah, proprio in relazione all’intesa con Mané, è stato descritto come un giocatore egoista. Un appellativo che l’egiziano fatica ad accettare: “La gente può pensare quello che vuole, è un suo diritto. Ma invito tutti a vedere che quello che ha dato più assist a Mané sono stato io (18). Possiamo guardare ai fatti ma, ovviamente, è più facile buttare fuori frasi del genere, fa notizia, so come funziona”.

Foto: Instagram Salah