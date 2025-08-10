Salah attacca la UEFA: il post di indignazione legato alla morte del “Pelé palestinese”

10/08/2025 | 15:10:15

Indignazione totale da parte di Mohamed Salah in riferimento a quanto accaduto qualche giorno fa a Gaza. La tragica morte di Suleiman al-Obeid, il “Pelé palestinese“, avvenuta a causa di colpi d’arma da fuoco israeliani mentre si trovava in una missione di distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza, è stata ricordata dall’Unione delle federazioni calcistiche europee con un messaggio privo di dettagli relativi alla sua morte. Il fuoriclasse egiziano ha lanciato una frecciata non troppo velata sul proprio profilo X: “Potete raccontarci come è morto, dove, e perché?”. Salah ha deciso di utilizzare la sua notorietà per smuovere il web e richiedere aiuti umanitari. Agire, senza restare in silenzio. Una responsabilità sociale che l’ex Fiorentina e Roma ha deciso di “addossarsi” e che dovrebbe rappresentare per tutti un esempio da seguire.

Foto: X Salah