Salah, Thiago e la doppietta di Nunez stendono il Milan: il gol di Saelemaekers non serve

Seconda sconfitta consecutiva per il Milan di Pioli. Dopo la vittoria dell’Arsenal contro i rossoneri per 2-1, il diavolo cade nuovamente, questa volta contro il Liverpool. Apre le danze Salah dopo 5 minuti dal fischio d’inizio. Pareggia Saelemaekers al 30′, salvo tornare in svantaggio dopo 11 minuti a causa della rete di Thiago. La doppietta di Nunez nel secondo tempo chiude definitivamente i discorsi. Il Liverpool passa 4-1 contro il Milan.

Foto: Sito Liverpool