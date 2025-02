Salah-Szoboszlai: il Liverpool si impone 2-0 in casa del City e blinda il primo posto

Giornata che può essere decisiva in Premier. Il Liverpool conferma tutta la sua forza. I Reds si impongono con un perentorio 2-0 in casa del Manchester City, blindando il primo posto, approfittando del tonfo di ieri dell’Arsenal.

Gara che si decide nel primo tempo, con i lampi di Salah e Szoboszlai che annichiliscono la compagine di Guardiola.

In classifica, il Liverpool vola a +11 sull’Arsenal. Il City resta a 44, al quarto posto, in un gruppone per la zona Champions, con 7 squadre in 4 punti dal terzo posto al nono posto.

Foto: sito Liverpool