Salah sui social: “Il Liverpool significa moltissimo per me. Voglio che abbia successo anche dopo che me ne sarò andato”

16/05/2026 | 17:27:06

L’esterno offensivo del Liverpool, Mohamed Salah, ha scritto una lettera aperta sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Ho visto questo club passare dagli scettici ai credenti, e dai credenti ai campioni. È servito duro lavoro e ho sempre fatto tutto il possibile per aiutare il club ad arrivarci. Niente mi rende più orgoglioso di questo.

Crollare verso un’altra sconfitta in questa stagione è stato molto doloroso e non è ciò che i nostri tifosi meritano. Voglio vedere il Liverpool tornare a essere la squadra d’attacco “heavy metal” che gli avversari temono e tornare a essere una squadra che vince trofei. Questo è il calcio che so giocare ed è l’identità che deve essere recuperata e mantenuta per sempre. Non può essere negoziabile e chiunque si unisca a questo club deve adattarsi ad essa.

Vincere qualche partita qua e là non è ciò che il Liverpool dovrebbe rappresentare. Tutte le squadre vincono partite.

Il Liverpool sarà sempre un club che significa moltissimo per me e per la mia famiglia. Voglio vederlo avere successo anche molto tempo dopo che me ne sarò andato.

Come ho sempre detto, qualificarsi alla Champions League della prossima stagione è il minimo indispensabile e farò tutto il possibile perché ciò accada”.

Foto: Instagram Liverpool