Salah: “Spero che van Dijk sia il prossimo a rinnovare”

“Sono contento che siamo riusciti a firmare quel contratto prima della fine della stagione. Spero che Virgil sia il prossimo. Può fare quello che vuole, ma mi piacerebbe molto giocare con lui la prossima stagione”. Parole di Mohamed Salah, al termine del match vinto dal Liverpool per 2-1 sul West Ham. Il riferimento è alla situazione di contratto di Van Dijk, per il quale si parla di un imminente rinnovo fino al 2027 esattamente come avvenuto in settimana per l’asso egiziano.

Sulla partita contro gli Hammers, vinta non senza sofferenza, ha detto: “Sono una buona squadra con un buon piano. Sono riusciti a segnare e a quel punto la cosa più importante era vincere la partita. Ero in panchina, lì è peggio! Alla fine ce l’abbiamo fatta, e questa è la cosa più importante”.