Salah si avvicina al Besiktas: accordo sull’ingaggio. Le cifre

17/07/2026 | 15:03:16

Dalla Turchia avvicinano Momo Salah al Beşiktaş di Italiano. Secondo A Spor, l’ex esterno del Liverpool è molto vicino a proseguire la sua carriera in Turchia. Il Beşiktaş avrebbe accelerato notevolmente le trattative con l’egiziano, il cui avvocato si trova a Istanbul da diversi giorni per cercare un accordo definitivo con il club. Il giornalista Yağız Sabuncuoğlu sottolinea che Mohamed Salah, desideroso di continuare la sua avventura in Turchia, ha già abbassato le sue richieste salariali per facilitare un accordo con il Beşiktaş. Inizialmente aveva chiesto 15 milioni di euro a stagione, ma l’egiziano avrebbe accettato di ridurre l’ingaggio intorno ai 12.

foto x egitto