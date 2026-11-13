Salah sempre più nella storia: è diventato il miglior marcatore egiziano con 70 gol

13/11/2026 | 23:21:26

Serata che entrerà nei libri di storia del calcio egiziano. Durante la terza giornata dell’African Nations Cup tra Egitto e Malawi, Mohamed Salah è diventato, grazie alla doppietta realizzata, il miglior marcatore di tutti i tempi della Nazionale nordafricana. L’ex Liverpool e oggi al Trabzonspor è salito a quota 70 in 123 partite, scalzando il suo ex CT Hossam Hassan che, in 177 partite, ha segnato 69 gol.

Foto: Instagram Salah