Salah: “Sarà durissima accettare la scomparsa di Diogo Jota e di Andrè, non saranno mai dimenticati”

04/07/2025 | 14:35:17

Intervenuto su Instagram, Momo Salah ha rotto il silenzio dopo la drammatica notizia della scomparsa di Diogo Jota: “Sono davvero senza parole. Fino a ieri, non avrei mai pensato che ci sarebbe stato qualcosa che mi avrebbe spaventato nel tornare a Liverpool dopo la pausa. I compagni di squadra vanno e vengono, ma non così. Sarà estremamente difficile accettare che Diogo non sarà lì quando torneremo. I miei pensieri vanno a sua moglie, ai suoi figli e, naturalmente, ai suoi genitori che hanno improvvisamente perso i loro figli. Coloro che sono vicini a Diogo e a suo fratello André hanno bisogno di tutto il supporto possibile. Non saranno mai dimenticati”.

FOTO: Instagram Egitto