Salah: “Real o Barça? Chissà. Ora voglio vincere ancora con il Liverpool”

In una lunga intervista rilasciata ad AS, Mohammed Salah, asso egiziano del Liverpool, ha parlato della sua situazione nei Reds, del futuro, del Covid e del calcio mondiale in generale.

Queste le sue parole: “Finalmente sto bene. Ha passato delle settimane difficili per il Covid, ma ora mi sento bene e ho recuperato senza problemi. Con il Tottenham abbiamo giocato bene. È sempre difficile giocare contro gli Spurs, sì. Alla fine abbiamo vinto, questa è la cosa più importante. Siamo i favoriti a vincere la Premier? Siamo tra le squadre che lotteranno fino alla fine. Per ora siamo primi, dobbiamo continuare così”.

Uno dei suoi rivali è il Tottenham di Mourinho. Cosa ne pensi di lui?

Ho già lavorato con lui in passato, è un grande allenatore. Ha aiutato molto i giocatori ad essere dove sono ora. Ha un’ottima visione del calcio ed è un buon allenatore. Sono sicuro che stanno facendo un buon lavoro. Adesso sono secondi in campionato, sono forti e lotteranno fino alla fine.

Pensi di poter vincere la Scarpa d’Oro per la terza volta in Premier League?

Non lo so. Non voglio dirlo adesso. Certo, cerco sempre di segnare gol per aiutare la squadra a vincere. E ho buone possibilità di essere il capocannoniere per la terza volta, come dice lui. Ma la cosa più importante è vincere un grande trofeo con la squadra.

Quali record ti resta da battere?

Vorrei battere tutti i record del club, andrebbe bene. Ma sì, è come ho detto, la squadra viene prima di ogni record. Ma battere record e vincere partite, anche questo è fantastico.

Oltre alla Premier League, il Liverpool è anche in Champions League e si è qualificato per gli ottavi di finale dove affronterà il Lipsia. Come lo vedi?

Penso che nelle ultime stagioni abbiamo fatto bene in Champions e anche in Premier. Avevamo buone possibilità di vincere entrambi i titoli ma c’è da lavorare. La scorsa stagione siamo stati sfortunati in Europa. Lotteremo per entrambi quest’anno.

Che ricordi hai della Champions League che hai vinto al Wanda?

È un bel ricordo, è stata una seconda finale consecutiva. Nella prima mi sono infortunato, contro il Real Madrid e perdemmo, ma nella seconda abbiamo vinto. È una sensazione incredibile. È uno dei momenti più importanti della mia vita.

Andiamo con l’altro lato della medaglia. È stato difficile accettare la sconfitta contro l’Atlético de Madrid la scorsa stagione? C’è voglia di vendetta?

Non penso alle partite in questo modo. Che dobbiamo giocare contro di loro perché ci hanno battuto la scorsa stagione … Devi andare partita per partita, concentrarti solo su quella successiva. Certo, se giochiamo di nuovo contro di loro, mi farebbe piacere prendere la rivincita della scorsa stagione. In caso contrario, va bene. Se vuoi vincere il torneo, devi battere tutti i rivali. Mi dispiace. Dobbiamo lottare per vincere ogni partita.

Pensi di essere diventato più forte quando hai perso contro il Real Madrid in quella finale di Champions League in cui Sergio Ramos ti ha fatto male?

Penso che tutto ciò che accade a un giocatore, come la delusione o qualcosa del genere, ti renda più forte nella tua carriera per il futuro. Ma questo, quell’infortunio, è una questione chiusa per me, non ci penso più.

Parliamo un po ‘di alcuni club spagnoli con cui è sempre legato, come il Real Madrid e il Barcellona. Mi chiedevo se pensasse di giocare per loro …

Penso che Real Madrid e Barcellona siano due dei migliori club de mondo. Chissà cosa succederà in futuro, ma in questo momento sono concentrato sul vincere di nuovo la Premier League e la Champions League con il Liverpool.

Per quanto tempo ti vedi giocare per il Liverpool?

È una domanda difficile, ma in questo momento posso dire che tutto è nelle mani del club. Ovviamente voglio battere i record qui e, ripeto, tutti i record del club, ma tutto è nelle mani del club.

Quale giocatore pensi che sostituirà Cristiano Ronaldo e Lionel Messi in futuro?

È difficile dirlo a qualcuno. Adesso ci sono grandi giocatori, ma quello che hanno fatto per il calcio è stato incredibile. Sì, il mio nome potrebbe essere menzionato, ma penso che quello che hanno fatto per il calcio sia stato fantastico e ci sono anche alcuni giocatori che penso stiano facendo bene.

Ti consideri uno dei migliori giocatori del momento?

Si assolutamente. Sì. Quando ripenso alla mia carriera, voglio sentire di aver realizzato qualcosa di speciale, di aver fatto qualcosa di speciale. Ecco perché cerco di dare il massimo in ogni partita e ogni anno per il club e anche per me stesso.

Guardando la tua infanzia e da dove vieni, ti aspettavi mai di essere una star come sei adesso?

Aspettarsi di essere dove sono adesso, no. È difficile aspettarselo così presto. Vado passo dopo passo, come quando ero in Egitto, mi sono allenato solo per giocare in Europa. Poi sono andato al Basilea e ho detto, no, voglio essere in un club più grande. Il Basilea è un buon club, ma volevo essere in una squadra più grande. Vado sempre passo dopo passo. Quando sono andato al Basilea volevo essere il miglior giocatore della sua storia. E fai un passo, poi un altro. Penso che sia stato un momento difficile, ma mi ha reso forte.

Qual è la cosa più difficile nella vita di un calciatore?

Devi sacrificare molte cose e dedicare tutta la tua vita al calcio. Questa è una delle cose che trovi. È molto difficile perché sacrifichi la tua vita per il calcio e anche per me per cambiare un po ‘la mia mentalità e le cose nella mia testa. Questo mi è costato tempo ed energia. All’inizio è stato un po ‘difficile, ma ora puoi gestire la situazione e cercare di sopportarla.

Per quanto riguarda la situazione con il coronavirus, cosa ne pensi?

Penso che sia stato difficile per tutti da quando è iniziato. Ma è qualcosa a cui dobbiamo adattarci e qualcosa con cui dobbiamo convivere fino alla fine, si spera presto. Ma dobbiamo mantenere le distanze. Come personaggi famosi dobbiamo vivere con l’esempio, dobbiamo dire alle persone di seguire davvero la strada giusta e seguire quello che dicono i medici perché è una situazione difficile per tutti, ma si spera che scomparirà presto.

Tornando alla tua infanzia in Egitto, è probabile che molti bambini desiderino diventare giocatori professionisti.

Sì, volevo diventare un calciatore quando ero giovane. Lo desideravo moltissimo. Ora la gente vede che uno di loro, uno degli egiziani, è diventato famoso, ha raggiunto quel livello. Penso che ora tutti vogliano che il loro figlio diventi un calciatore. Ma dico sempre che non è solo calcio. Abbiamo molte cose in cui puoi essere bravo, come essere un medico o qualunque cosa tu voglia essere, puoi anche essere al livello più alto. Ma sì, quando ero giovane quello era il mio sogno, volevo solo essere un calciatore. E in tutto il mondo, tutti i bambini in Egitto e in Africa amano giocare a calcio.

Se non fossi un calciatore, cosa pensi che saresti?

È difficile, gioco a calcio da quando avevo 10-11 anni. Tutta la mia vita è stata dedicata a fare il calciatore. Non so davvero cosa potrei fare … È così difficile, non ci ho nemmeno pensato molto. Sono andato al club, sono tornato e quando avevo 14 anni sono andato al Cairo, sono tornato. Quindi tutta la mia vita è stata solo questo, non so davvero cos’altro avrei potuto fare.

Cosa ha significato per te la recente scomparsa di Maradona?

È una triste notizia per tutti, come puoi vedere, il mondo era sotto shock e tutti erano tristi. È stato un’ispirazione per la maggior parte dei calciatori, o forse per tutti. Ha fatto qualcosa di speciale al Napoli e con l’Argentina. È triste sentire quella notizia e desidero solo che la tua famiglia si senta meglio dopo un po ‘. Non so davvero cosa dire in questa situazione, ma è una notizia davvero triste.

È sempre molto coinvolto nelle questioni sociali ed educative in Egitto. Cosa significa per te?

L’istruzione è la chiave di tutto, penso. Penso che potrebbe renderti un calciatore e una persona migliore in generale. Nel mio paese, l’Egitto, penso di poter cambiare alcune cose in meglio.

Foto: Twitter uff. Liverpool