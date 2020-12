Salah, parla un ex compagno di Nazionale: “Non è più felice a Liverpool”

Mohamed Salah non sarebbe più felice a Liverpool. A rivelarlo è Mohamed Aboutreika, ex compagno di Salah in Nazionale e considerato da molti uno dei giocatori più forti e significativi del calcio egiziano. Aboutreika ha parlato a Bein Sports, queste le sue parole: “Ho chiamato Salah e gli ho chiesto della situazione al Liverpool, lui è arrabbiato, anche se questo non avrà mai ripercussioni sul suo rendimento in campo. So che Salah non è più felice a Liverpool, mi ha anche spiegato perché, ma è un segreto e non posso parlarne in pubblico. Uno dei motivi comunque è che non gli è stata data la fascia da capitano nella partita contro il Midtjylland“.

Foto: Twitter Liverpool