Salah: “Non lascerei mai il Liverpool. Con la Federazione egiziana…”

In un’intervista rilasciata alla CNN, l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole: “Sono felice a Liverpool, in città. I tifosi mi amano e io adoro loro. Insomma, sono felice nel club. Difficile immaginare uno scenario diverso. Amo il mio paese dal profondo del mio cuore. È sempre nei miei pensieri e qualcosa mi ha portato avanti nelle mie prestazioni, ad essere un modello per i bambini. Voglio essere quella persona quindi, ritirarmi dalla nazionale sarebbe una cosa grossa per me”.

Foto: Twitter personale