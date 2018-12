Salah lancia il Liverpool. Ad Anfield si infrange il sogno del Napoli

Finisce qui la corsa del Napoli in Champions League, ad Anfield si infrange il sogno degli azzurri che cadono per 1-0 contro il Liverpool. A castigare la formazione di Carlo Ancelotti è Mohamed Salah, abile a trovare il diagonale vincente al 34′. Nel finale occasione per il neo entrato Milik che calcia a colpo sicuro trovando la risposta di Alisson, un autentico miracolo quello del brasiliano ex Roma. A condannare Hamsik e compagni è la differenza reti. I Reds volano agli ottavi insieme al Psg classificandosi al secondo posto. Il Napoli retrocede, a testa altissima, in Europa League.

Foto: Liverpool Twitter