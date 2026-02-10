Salah, l’Al Ittihad fa sul serio: contatti con l’agente

10/02/2026 | 17:06:14

Il futuro di Momo Salah potrebbe essere in Arabia, l’Al Ittihad fa sul serio per l’egiziano del Liverpool. Secondo le informazioni raccolte da Footmercato, il suo agente è in trattative con l’Al Ittihad e, a differenza dell’anno scorso, Salah è molto più aperto a considerare un trasferimento in Arabia Saudita dopo le tensioni vissute a Liverpool. Questo potrebbe soddisfare tutte le parti. Il Liverpool riceverebbe un indennizzo per il trasferimento e spetterebbe allo stesso Salah la decisione finale per il trasferimento.

foto instagram salah

