Salah: “L’addio al Liverpool è stato a lungo una possibilità. Felice del rinnovo”

10/05/2025 | 14:28:43

Momo Salah, attaccante del Liverpool, nella lunga intervista a France Football, ha parlato anche del rinnovo con i Reds.

Queste le sue parole: “No, sono sicuro di essere una leggenda del Liverpool! Scherzi a parte, oggi sono in forma, mi alleno, mi preparo e gioco. E, una volta a casa, ho concentrato tutta la mia attenzione sulla mia famiglia. Quindi non ho molto tempo per sentirlo. Ma se me lo chiedi, allora sì, so di essere una leggenda. In questa stagione, nonostante tutte le incertezze sul mio rinnovo, i tifosi hanno visto che ho dato tutto, senza barare, senza fare calcoli. E qui, forse più che altrove, è quello che rispettano di più”.

Sull’incertezza legata al suo rinnovo con i Reds: “Sembra che alla fine sia stato un grande vantaggio (ride) perché ho avuto la migliore stagione statistica della mia vita (49 partite, 33 gol e 23 assist in tutte le competizioni con il mio club). La possibilità che fosse la mia ultima stagione qui forse mi ha dato la voglia di sfruttarla al meglio e dare tutto per vincere questo titolo che mi ero promesso. Avevo quella mentalità: se la società non vuole rinnovarmi, nessun problema, chiudiamo nel migliore dei modi in modo che io esca dalla porta principale”.

C’è stata davvero la possibilità di un addio? L’egiziano rivela: “Era una possibilità, sì. In effetti, è stato un po’ strano: stavamo facendo una stagione incredibile e c’era questa trattativa che non era facile. Alla fine tutto ha funzionato: siamo campioni e io resterò per altre due stagioni”.

Foto: sito Liverpool