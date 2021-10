Salah: “Io migliore al mondo? Lo lascio decidere agli altri. Futuro? Resterei al Liverpool per sempre”

Intervistato da Sky Sports.uk, Momo Salah, asso del Liverpool, ha parlato del suo momento e del futuro ai Reds.

Queste le sue parole: “Il mio futuro al Liverpool? Se lo chiedete a me, vorrei rimanere fino alla fine della mia carriera. Non posso dire molto al riguardo, perché non dipende da me. Dipende da cosa vorrà il club, non io. Al momento, non mi riesco a vedere giocare contro il Liverpool. Mi renderebbe triste ed è duro parlarne, non voglio farlo. Al momento, non mi vedo a giocare contro il Liverpool. Ma vediamo cosa ci riserverà il futuro”.

Sulle parole di Klopp: “Bellissime, ma sono sempre opinioni. Io non posso dire di essere il migliore al mondo, qualcuno sarà d’accordo e qualcun altro no. Sono contento di quello che sto facendo in questo momento, ma tutto è sempre opinabile. L’ambizione è quella, di essere il migliore. Nella mia testa, lo sono: sto provando ad avere quel tipo di fiducia. Non conta se qualcuno è d’accordo e qualcun altro no”.

Foto: Twitter Liverpool