Salah: “Il mio desiderio è quello di restare al Liverpool. Barcellona? Futuro solo in Premier”

Momo Salah, attaccante del Liverpool nel corso di una intervista a MBC Masr, ha parlato del suo futuro, che spera possa essere a lungo ai Reds.

Queste le sue parole: “Ho detto più volte che se la decisione spetta a me, voglio restare al Liverpool. Ma tutto è nelle mani della dirigenza e devono risolvere questo problema. Sta a loro decidere. Interesso al Barcellona? Sono felice che un club come il Barcellona sia interessato a me, ma sono felice al Liverpool e vedremo cosa ci riserverà il futuro. Al momento preferisco restare in Premier League, il campionato migliore al mondo”. Foto: Twitter Liverpool