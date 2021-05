Salah: “Il Liverpool non mi parla di rinnovo. Non so cosa accadrà in futuro”

Intervistato da Sky Sports.uk, Momò Salah, attaccante del Liverpool, ha rilasciato una battuta in merito al rinnovo con i Reds, che ancora non gli è stato proposto, anche se il contratto scade nel giugno 2023.

Queste le parole di Salah: “Il rinnovo? Nessuno me ne ha parlato, quindi non posso dire molto al riguardo. Ho già detto che mi piacerebbe vincere di nuovo la Premier League e la Champions League con il Liverpool. Parte del nostro lavoro è subordinata ai trofei, vincere è una gran cosa e io ci sto provando. Però in futuro non so cosa potrà accadere”.

Foto: Twitter Liverpool