SALAH-EDDINE: TRA I VIVAI D’OLANDA E ROMA CON UN SINISTRO EDUCATO

Tra gli ultimi acquisti, forse, più inaspettati in casa Roma c’è sicuramente Salah-Eddine. La trattativa per il terzino olandese ha preso piede all’improvviso e come confermato anche dallo stesso calciatore: “Si è chiusa in pochi giorni. I Friedkin mi hanno dato molta fiducia, mi hanno voluto qui quindi era già tutto chiaro”. Parliamo di un calciatore che arriva in Serie A d0po aver girato alcuni tra i migliori vivai del calcio olandese. I primi passi nell’AFC, poi il passaggio all’AZ Alkmaar seguito dall’approdo all’Ajax e infine il prestito, poi divenuto acquisto a titolo definitivo, del Twente. Insomma, un giocatore che ha girato tanto e che nel proprio bagaglio ha già molta esperienza, nonostante la giovane età.

Si tratta di un rinforzo importante per Ranieri, soprattutto in vista dei tanti impegni della Roma. Angelino potrà riposare e dare spazio all’esuberanza di Salah-Eddine. Parliamo, infatti, di un terzino sinistro puro, mancino e molto istruito per quanto concerne la fase difensiva. Nonostante ciò, al Twente ha fatto vedere anche di avere grandi capacità di inserimento e di sostegno alla manovra offensiva con i suoi 2 gol e 4 assist in 26 gare disputate, tra Europa League ed Eridivisie. Un giocatore intelligente tatticamente, dotato di una grande velocità, ma che è abituato a lavorare partendo da una difesa a quattro. Questo, forse, potrebbe essere l’unico grande punto a sfavore dell’olandese che dovrà scendere a compromessi, mettendosi a disposizione della difesa a cinque voluta dal tecnico italiano.

“Penso che la Serie A sia il campionato in cui si difende meglio. Sono contento di essere ancora giovane e di trovarmi già qui. Ho molti anni per migliorarmi e voglio ancora farlo”, aveva dichiarato Salah-Eddine al suo arrivo. Il classe 2002, dunque, ha un’occasione più unica che rara per migliorarsi, ma soprattutto per mettersi in mostra nel calcio che conta.

FOTO: X Roma