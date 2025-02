Salah-Eddine: “Rensch? L’ho chiamato e mi ha detto solo cose positive sulla Roma”

Tra gli acquisti in extremis della Roma spicca quello di Salah-Eddine. Il terzino, infatti, è stato una delle scelte a sorpresa del mercato giallorosso. L’olandese, inoltre, si è presentato ai tifosi del club capitolino tramite i canali ufficiali della società: “Sono felice di essere qui, questo è veramente un grande club. Questa è stata una trattativa molto rapida e in pochi giorni è stato trovato l’accordo. Il club e in particolare la famiglia Friedkin mi hanno voluto qui. Rensch? L’ho chiamato poco prima della firma. Abbiamo parlato un pochino e mi ha detto solo cose positive sul club. Mi ha detto che se avessi avuto la possibilità avrei dovuto coglierla e venire qui. Il numero 34 per me è speciale e lo indossavo anche nel precedente club, è dedicato a Abdelhak Nouri. Ranieri? Penso sia il meglio che tu possa avere. Ha molta esperienza, io sono giovane e ho tanta voglia di imparare. Credo che sia la persona migliore dalla quale apprendere. Ho sentito parlare dei tifosi della Roma e mi hanno detto che sono pazzi per il calcio. Questa è una cosa che mi piace perché io sono come loro, sono molto passionale. Penso che ci piaceremo a vicenda”.

FOTO: X Roma