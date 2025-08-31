Ufficiale: Salah-Eddine è un nuovo giocatore del PSV

31/08/2025 | 16:15:39

“Anass Salah-Eddine rinforza il PSV con un prestito. Il difensore e centrocampista di 23 anni arriva dall’AS Roma e resterà a Eindhoven fino alla fine della stagione. Il PSV ha inoltre ottenuto un’opzione di acquisto. Salah-Eddine giocherà con il numero 2. Salah-Eddine può giocare come terzino esterno, ma anche come centrocampista. Il giovane internazionale ha partecipato questa estate all’Europeo con la selezione Under 21 olandese. Oltre all’AS Roma, Salah-Eddine ha militato in passato anche in FC Twente e Ajax“.

Foto: X PSV

