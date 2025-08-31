Salah-Eddine: “Condizione? Sono pronto al 100%. La chiamata del PSV mi ha entusiasmato”

31/08/2025 | 16:30:01

Anass Salah-Eddine è passato dalla Roma in prestito (con opzione) al PSV. Queste le prime parole del giocatore olandese: “Sono al cento per cento in forma e pronto a scendere in campo il prima possibile. Quando il PSV si è presentato come opzione seria per me, mi sono subito entusiasmato. Dopo i primi colloqui con le persone del club ho sentito subito un buon feeling. Dopodiché la mia scelta è stata rapida. Sono convinto di poter dare un contributo importante al PSV. Darò tutto per questo club, lotterò in ogni partita e indosserò la maglia con orgoglio”.

