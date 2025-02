Salah-Eddine: “E’ speciale giocare per questa maglia, contento della vittoria”

Il giocatore della Roma, Salah-Eddine, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Parma.

Queste le sue parole: “Sono molto contento per il mio esordio, anche di aver vinto questa partita. Ci provo ad essere un porta fortuna per la Roma, ci proverò anche per le prossime partite. E’ speciale giocare per questa maglia, un obiettivo che ho realizzato”.

Chi ti ha dato il benvenuto tra i compagni di squadra? “Il mister, poi tutti i compagni e mi sento già a casa”.

Foto: sito Roma