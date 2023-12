Salah: “È un Natale diverso, addolorato per la guerra”

Mohamed Salah, attaccante egiziano del Liverpool, tra poco in campo per la sfida contro il Burnley, ha condiviso sul suo Instagram una foto che ritrae un albero di Natale in bianco e nero. Sotto la foto il giocatore ha scritto: “Il Natale è un periodo in cui le famiglie si riuniscono e festeggiano. Con una guerra brutale in corso in Medio Oriente, e specialmente con le scene di morte e distruzione a Gaza, arriviamo al Natale con il cuore pesante e condividiamo il dolore di quelle famiglie che sono in lutto per la perdita dei loro cari. Non dimenticatevi di loro, e non abituatevi alle loro sofferenze. Buon Natale”.

Foto: Salah profilo Instagram