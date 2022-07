Salah e il Liverpool avanti insieme, ufficiale il rinnovo per l’egiziano

Il Liverpool annuncia il rinnovo di Salah. L’egiziano che era in scadenza ha rinnovato un contratto, si legge le comunicato, a lungo termine. Dopo cinque anni dunque, continua l’avventura del nono bomber di tutti i tempi del club, con i Reds, 156 gol in 254 presenze.

Il comunicato del club

Our Egyptian King is here to stay 😍#SalahStays pic.twitter.com/4oQGiN6krc

— Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022