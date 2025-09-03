Salah: “Devo migliorare l’intesa con Ekitike e Isak, Slot mi aiuterà”

03/09/2025 | 17:30:07

Momo Salah ha parlato dei tanti cambiamenti al Liverpool e dei suoi nuovi compagni in attacco: “Per il momento non ho ancora compreso tutte le connessioni. Con Darwin (Nunez), Lucho (Luis Diaz) o Diogo (Jota) sapevo già dove trovarli, conoscevo bene il loro gioco. Con Hugo e Isak è ancora tutto nuovo. A volte ha bisogno che il pallone arrivi tra i piedi, altre volte lo vuole negli spazi. Cerchiamo di capirci durante gli allenamenti o attraverso i video. Il manager ci mostra come muoverci. Presto riuscirò a comprenderlo meglio, perché questo mi aiuterà anche a migliorare” ha detto in una intervista concessa a YouTube Men in Blazers.

FOTO: Instagram Salah