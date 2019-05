Salah ci riprova: dalle lacrime di Kiev, alla (possibile) rivincita di Madrid

Quella di domani per Mohamed Salah sarà la seconda finale di Champions League in carriera, la seconda consecutiva. Lo scorso anno nell’ultimo atto di Kiev però l’egiziano fu costretto a lasciare il campo in lacrime, dopo l’infortunio alla spalla causato da uno scontro con Sergio Ramos. Ora ha la possibilità di alzare il suo primo titolo europeo e di riprendersi la scena. L’ex esterno della Roma in questa stagione ha collezionato ben 26 gol, di cui 4 in Champions League, ma la rete più importante spera di segnarla domani contro il Tottenham.

Foto: Twitter personale Salah