Attraverso il proprio account Intagram, Mohamed Salah ha caricato l’ambiente Liverpool in vista della finale di Champions League contro il Real Madrid. L’egiziano, com’è facile intuire, non ha dimenticato quanto accaduto nella stagione 2017/2018, quando i Blancos ebbero la meglio per 3-1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mohamed Salah (@mosalah)

Foto: Twitter Liverpool