Salah, addio al Liverpool a fine stagione: “E’ arrivato il giorno, non vi dimenticherò mai”

24/03/2026 | 20:07:12

Momo Salah ha annunciato l’addio al Liverpool a fine stagione, le parole dell’egiziano in un post pubblicato sui social: “Ciao a tutti. Purtroppo, è arrivato il giorno. Questa è la prima parte del mio addio: lascerò il Liverpool alla fine della stagione. Volevo iniziare dicendo che non avrei mai immaginato quanto profondamente questo club, questa città, queste persone sarebbero diventate parte della mia vita. Il Liverpool non è solo una squadra di calcio. È una passione. È una storia. È uno spirito. Non riesco a spiegarlo a parole a chi non fa parte di questo club. Abbiamo festeggiato tante vittorie. Abbiamo vinto i trofei più importanti. E abbiamo combattuto insieme nel momento più importante della nostra vita. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo club durante la mia permanenza qui, in particolare i compagni di squadra, passati e presenti. E ai tifosi: non ho parole sufficienti. Il supporto che mi avete dimostrato nel momento più bello della mia carriera e il fatto che mi siate stati vicini nei momenti più difficili. È qualcosa che non dimenticherò mai e che porterò sempre con me”.

foto x liverpool