Salah, accoglienza da star in Turchia: in migliaia lo abbracciano a Istanbul

Inizia l’avventura di Momo Salah con il Trabzonspor. Centinaia di tifosi hanno atteso per ore all’aeroporto Atatürk di Istanbul per dare il benvenuto alla stella egiziana in vista del suo trasferimento al club della Super Lig turca. Prima di atterrare a Istanbul, Salah si è rivolto ai tifosi in un video diffuso sui social dal club, dicendo: “Trabzon, siete pronti? Vi sento. Ci vediamo prestissimo”.

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