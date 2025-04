Sala: “Se la cessione di San Siro non andasse avanti, San Donato è ancora pronto”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto nuovamente sulla questione a margine della cerimonia alla scuola Damino Chiesa di Via Antonini “Se la cessione di San Siro non andasse avanti, San Donato è ancora lì pronto. Nei giorni scorsi il Milan ha annunciato che troverà una soluzione per San Donato. Probabilmente il progetto è quello di portarci il centro della giovanili“.

Infine “Il Milan ha messo anche una cifra significativa e quindi di questo bisogna tenerne conto. Io non credo che per i milanesi, per Milano, per i tifosi sia un bene andare a San Donato. L’obiettivo per la cessione di aree e stadio è comunque sempre quello di chiudere entro l’estate“.

Foto: Instagram Sala