Sala: “Gara da cancellare. La Fiorentina ha fatto quello che voleva”

Jacopo Sala, esterno dello Spezia, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il 3-0 subito dalla Fiorentina al Franchi: “Oggi purtroppo non è andata come volevamo. Non abbiamo giocato ai nostri ritmi, che solitamente proponiamo in casa. Siamo dispiaciuti soprattutto per i tifosi che erano a Firenze oggi. Adesso testa alla gara di sabato, quella di oggi è una gara da cancellare. La Fiorentina ha fatto quello che voleva e non dobbiamo più permetterlo. L’unica cosa buona di oggi è il recupero di giocatori come Erlic, che ci servono per fare gli step in avanti che ci mancano”.