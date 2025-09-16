Sala annuncia: “Accordo con Inter e Milan per vendere San Siro. Il nuovo impianto dovrà essere pronto per il 2031”

16/09/2025 | 11:24:14

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto a RTL 102.5, dove ha fatto delle dichiarazioni importanti sulla questione San Siro che vede protagoniste Inter e Milan: “Domani la delibera per la vendita di San Siro e della aree intorno all’impianto dovrebbe approdare in giunta perché di fatto, con i club siamo arrivati a un accordo. Io voglio avere la coscienza a posto, porterò in consiglio la delibera e supporterò l’approvazione, voterò a favore, poi deciderà il consiglio comunale. Il nuovo impianto deve essere pronto per il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro”.

Foto: Instagram Sala