Sakariassen(ds Bodo): “Possiamo rimontare il Tottenham, all’andata poco concentrati”

08/05/2025 | 13:48:45

Intervistato da MARCA, il direttore sportivo Havard Sakariassen ha parlato della sfida contro il Tottenham in semifinale di Europa League: “Possiamo sicuramente rimontare. L’andata non è andata come previsto. Il Tottenham ha giocatori di livello mondiale e ci ha punito nei momenti in cui non eravamo concentrati”. Sulla casa del Bodo e le ambizioni: “Abbiamo dimostrato qualcosa nel corso degli anni, è che siamo in grado di competere e vincere contro club con risorse ben maggiori. L’Aspmyra è un posto speciale: le condizioni climatiche, l’energia dei tifosi, la fiducia del gruppo… Abbiamo costruito qualcosa di unico”.

FOTO: Sito Bodo Glimt