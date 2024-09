Durante l’intervista rilasciata al podcast dei ‘Men in Blazers’, l’ala dell’Arsenal, Bukayo Saka, ha così parlato di Sterling: “Siamo felici di averlo qui. Conosco le sue qualità, ho giocato con lui per l’Inghilterra e l’ho osservato per anni. Conosco Raz molto bene e spero che possa portare le sue qualità speciali alla squadra e aiutarci a vincere”.

