Saka: “Sono contento dei tre punti, ma sono anche un po’ deluso da come abbiamo giocato”

14/12/2025 | 13:00:12

Bukayo Saka, stella dell’Arsenal, ha parlato a margine della vittoria arrivata a tempo scaduto contro il Wolverhampton, ultimo e desolatamente con soli pochi punti in classifica e vicino al colpaccio a Emirates ieri sera.

Queste le sue parole: “È stata una sensazione incredibile, a dire il vero. Non sapevo perché Gabby non stesse festeggiando, pensavo avesse segnato, ma credo fosse un autogol. Comunque, è stata una sensazione incredibile vincere all’ultimo minuto. Siamo stati noi a subire gol all’ultimo minuto in alcune occasioni in questa stagione, quindi stasera è bello essere dall’altra parte. Questo dimostra il carattere che abbiamo e che non molleremo fino alla fine. Inoltre, siamo all’Emirates e dobbiamo far capire alle squadre che venire qui sarà dura. Penso che lo abbiamo dimostrato in questa stagione e lo abbiamo dimostrato di nuovo stasera. Ovviamente sono contento dei tre punti, ma sono anche un po’ deluso da come abbiamo giocato e dal fatto che il risultato ci ha quasi fatto perdere punti, ma non è successo, quindi prendiamo i punti e andiamo avanti”.

Ora una settimana libera da impegni, poi il match contro l’Everton: “È bello che ci prendiamo una piccola pausa, ma non è il momento di rilassarsi: è solo il momento di resettarci un po’ e poi riprendere gli allenamenti la prossima settimana ed essere pronti per l’Everton”.

Foto: sito Arsenal