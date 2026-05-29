Saka: “Sognavo di giocare questa finale da quando ero piccolo. Ansia? Non ci penso, non vedo l’ora di essere in campo”

29/05/2026 | 18:40:30

Boukayo Saka, attaccante dell’ Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale della Champions League.

Le sue parole: “Pressione e ansia? Non ci penso molto, è una cosa mia, voglio concentrarmi sul momento. Quando ho incominciato a 7-8 anni a Elland Road… è stato un lungo viaggio, ora posso giocare e vincere la Champions con l’Arsenal. Abbiamo l’opportunità di vincere un altro trofeo in pochi giorni”.

Cosa significa per te dare la Champions ai fans? “Beh, personalmente non so esattamente cosa significa. Abbiamo fatto questo viaggio, tutti amano questo club e abbiamo capito cosa significa per i supporter, abbiamo visto un sacco di persone. È la prima volta che vedremo tante persone, ma siamo concentrati su questa partita, è una opportunità massiva per fare qualcosa di speciale”.

Sulle celebrazioni. “Speriamo di vincere la Champions League e potere celebrare ancora una volta. Sono già stato in questo stadio e ho giocato più volte

contro alcune squadre ungheresi”. Sullo stato di forma. “Abbiamo avuto una settimana per recuperare per questa partita che si deciderà non per il gioco ma in momenti”.

Foto: sito Arsenal