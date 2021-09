Saka: “Segnare a Wembley è stato un bel regalo di compleanno”

Bukayo Saka è andato a segno con l’Inghilterra nel poker rifilato ad Andorra, ecco le sue parole ai microfoni di ITV Sport: “Il regalo perfetto per me, nel giorno del mio compleanno. Sono molto felice della vittoria e di aver festeggiato un giorno speciale per me in questo modo. Sono orgoglioso dell’affetto che ho ricevuto, significa che la gente è orgogliosa di me e questo fa la differenza. È quello che ho sempre sognato: giocare a Wembley davanti alla mia famiglia e a questo pubblico, andando in gol nel giorno del mio ventesimo compleanno”.