Saka: “Il gol più importante della mia carriera. Sarebbe un sogno vincere la Champions”

05/05/2026 | 23:35:18

Bukayo Saka, attaccante dell’Arsenal, autore del gol vittoria contro l’Atletico Madrid, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro i colchoneros.

Queste le sue parole: “È bellissimo, ci mancava solo la finale. Siamo felicissimi. Abbiamo saputo gestire la pressione, loro ci hanno messo in difficoltà ma siamo arrivati fino in fondo. Il pubblico è stato incredibile, ci ha spinto dal primo all’ultimo minuto, anche prima del fischio d’inizio si sentiva un’energia speciale”.

Saka ha poi raccontato il momento della rete che ha sbloccato la partita: “Il gol? Forse il più speciale e bello della mia carriera finora. È stato un momento unico”.

L’attaccante ha sottolineato anche la maturità raggiunta dalla squadra: “Non saremmo mai arrivati qui senza saper gestire la pressione e senza restare lucidi nei momenti difficili. Siamo in finale e in corsa per tutto, ma la gente può parlare: noi dobbiamo solo ignorare i rumori esterni e restare concentrati”.

Infine, uno sguardo personale al suo rendimento: “Cerco sempre di dare il massimo e aiutare la squadra. Sono soddisfatto, ma voglio continuare a migliorare”.

Foto: Instagram Arsenal