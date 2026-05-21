Saka: “Finale di Champions? Solo noi sappiamo quello che abbiamo passato”

21/05/2026 | 21:54:59

L’attaccante dell’Arsenal, Bukayo Saka, ha parlato ai canali ufficiali del club sulle sue emozioni in vista della finale di Champions del 30 maggio.

Le sue parole: “È una sensazione incredibile, difficile da spiegare perché sono in questo club da tutta la vita. Questa squadra mi ha dato tutto, qui sono diventato un uomo. Ho riguardato quel gol un paio di volte, ma soprattutto ho rivisto l’esultanza. Festeggiare in questo stadio vuol dire tutto per me. Per l’atmosfera avevamo vinto ancora prima di cominciare. Sono sicuro che a Budapest i tifosi saranno incredibili. Solo noi sappiamo cosa abbiamo passato, la forza che ci abbiamo messo, il carattere di tutta la squadra e dello staff, quanto duro abbiamo lavorato. È tutto fantastico. Per questo significa così tanto per noi”.

Foto: Instagram Saka