Saka a lavoro: continua il percorso dell’inglese verso il ritorno in campo

Continua il percorso di Saka verso il rientro in campo. L’esterno offensivo dell’Arsenal infatti, costretto ad operarsi alla fine di dicembre 2024 alla coscia destra, è rimasto a lungo ai box e scalpita all’idea di tornare a solcare il rettangolo verde da gioco. L’inglese, però, dovrà rimanere a guardare i compagni ancora per qualche tempo, prima di poter tornare a regime regolare con la squadra. Nonostante ciò, il classe 2001 continua ad allenarsi duramente e la dimostrazione arriva anche dalla foto pubblicata su Instagram che lo ritrare in palestra. Il tutto è stato accompagnato da una didascalia contenente una clessidra, quasi a voler indicare che manca sempre meno al suo ritorno.

FOTO: Instagram Saka