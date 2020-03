Saint Etienne-Rennes: gioia, invasione, selfie, tutto contro ogni protocollo

La sera prima, in Lione-Psg, i calciatori della sue squadre avevano evitato di stringersi la mano durante la semifinale di Coppa di Francia. La sera dopo, ieri, è successo di tutto nei secondi successivi alla qualificazione del Saint Etienne-Rennes: un gol decisivo dei padroni di casa al 94’ ha consentito di staccare il tagliando per la finale. E a quel punto si è scatenata la gioia dei tifosi locali che hanno invaso il campo in centinaia, hanno abbracciato i calciatori, hanno scattato selfie uno dietro l’altro. Tutto in assoluta controtendenza rispetto al protocollo di queste ore che prevederebbe un minimo di precauzione anche nelle zone non completamente contagiate dal Coronavirus. Ma l’entusiasmo dei tifosi francesi non era facilmente contenibile…

Foto: Sportitalia

https://www.instagram.com/p/B9XnAPLIZrk/