Saint-Etienne: 6 punti di penalizzazione nel prossimo campionato e 6 gare a porte chiuse dopo gli incidenti degli spareggi

Circa un mese fa si sono tenuti gli spareggi in Francia, per evitare la retrocessione dalla Ligue 1. Il Saint-Etienne fu retrocesso dopo i playout salvezza contro l’Auxerre. Una sconfitta che vide incidenti, invasione di campo dei tifosi, lancio di petardi in campo.

La commissione disciplinare ha inflitto 6 punti di penalizzazione al Saint-Etienne, per il nuovo campionato in Ligue 2, oltre a disporre la chiusura per sei partite dell’impianto casalingo

La dirigenza ha già fatto sapere che non presenterà ricorso contro la decisione, nella speranza che certi episodi non accadano mai più.

Foto: screen-Bein-Sports