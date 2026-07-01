Saibari: “Giocare nel Bayern era il mio sogno da bambino. Voglio vincere tanti trofei”

01/07/2026 | 18:30:21

Dopo il comunicato ufficiale, arrivano le parole di Saibari al sito del Bayern Monaco.

Le parole del calciatore marocchino: “Giocare per il Bayern è un sogno che avevo fin da bambino. È uno dei club più prestigiosi al mondo e voglio contribuire a conquistare i trofei più importanti. Il sistema di gioco della squadra si adatta alle mie caratteristiche e lavorerò ogni giorno per dare il massimo. Vincent Kompany è stato determinante nella mia scelta”.

Foto: X Bayern